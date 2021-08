Wiesenbronn vor 1 Stunde

Naturheilpraxis mit Live-Musik eröffnet

Am Freitagabend feierte das Team der Praxis Vitana in Wiesenbronn die Einweihung seiner neuen Praxisräume. Geladen waren alle Handwerker, Helfer und Patienten. Ab 18 Uhr startete ein Fest mit rund 80 Gästen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Bei Bratwurst, Schoppen und handgemachter Musik war die Stimmung so gut, dass die Feier trotz der widrigen Wetterumstände bis zwei Uhr morgens ging. Der Praxisinhaber sorgte mit seinen Bandkollegen Florin Oertel und Stefan Rupp von „Bierfreunde Schiller“ zusammen mit dem Musiker „Stips“, der extra aus dem Raum Mannheim anreiste, für eine gelungene Unterhaltung.