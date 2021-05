Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtag hat beschlossen, dass der Neubau des Staatsarchivs ausgeschrieben werden darf, teilt Landtagsabgeordnete Barbara Becker in einer Pressemitteilung mit. Ausgeschrieben wird das Projekt für einen „Totalübernehmer“, der das gesamte Gebäude baut, statt einzelne Gewerke zu vergeben.

Das Archivgebäude in Kitzingen wird den neuesten Standards entsprechen und Bereiche für die Öffentlichkeit mit Lesesaal, Ausstellungsflächen und Vortragsraum erhalten. Dadurch entsteht ein Mehrwert für die Stadt Kitzingen, da jährlich mit etwa 3000 Besucherinnen und Besuchern zu rechnen ist.

Für die Errichtung des Neubaus hat der Freistaat Bayern im Jahr 2017 eine Teilfläche von 8500 Quadratmeter des rund 21 000 Quadratmeter umfassenden Deuster-Areals erworben. Aufgrund der besonderen städtebaulichen Bedeutung des geplanten Neubaus wurde ein Architektenwettbewerb durchgeführt.

Magazinräume nur durch Klimaschleusen zugänglich

Der Gebäudeentwurf besteht aus zwei Untergeschossen, einem Sockelgeschoss, dem Erdgeschoss, sowie bis zu drei Obergeschossen. Alle für Besucher zugänglichen Räume liegen im Erdgeschoss. Der Grundriss ermöglicht dabei, dass öffentliche Bereiche auch außerhalb der Archivöffnungszeiten genutzt werden können. Die Anlieferung der Archivalien erfolgt im Sockelgeschoss, wo die archivtechnischen Räume zur Quarantäne, Reinigung, Bearbeitung und Vorklimatisierung untergebracht sind.

Die Magazinräume sind in den Obergeschossen der beiden seitlichen Kuben sowie im Sockel- und in den beiden Untergeschossen untergebracht. Alle Magazinräume sind aus konservatorischen Gründen nur durch Klimaschleusen zugänglich. Die Bürobereiche sind im 1. OG angeordnet. Die Wärmeversorgung des Gebäudes erfolgt über eine Wärmepumpe und einen Gasbrennwertkessel.

Besondere Anforderungen an das Raumklima

In den Magazinen gibt es besondere Anforderungen an das Raumklima um die Archivalien dauerhaft zu schützen. Zur Belüftung des Gebäudes sind vier raumlufttechnische Anlagen geplant, welche die Bereiche mit unterschiedlichen Anforderungen an die klimatischen Bedingungen versorgen. Für die Kälteversorgung werden zwei Kältemaschinen errichtet. Zum Schutz der Archivalien wird in ausgewählten Räumen im Erd- und Sockelgeschoss eine mit Inertgas betriebene automatische Gaslöschanlage vorgesehen.

Nach derzeitigem Vorplanungsstand sind 26 Pkw-Parkplätze und 12 Fahrradstellplätze vorgesehen und von der Stadt Kitzingen als ausreichend bewertet.