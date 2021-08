Kitzingen vor 32 Minuten

Mit Motorrad auf den Bordstein geraten

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Schützenstraße in Kitzingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Fahrschülerin fuhr laut Polizeiangaben mit einem Motorrad, aus Kaltensondheim kommend, die Kaltensonheimer Straße entlang und bog an der Kreuzung in die Schützenstraße nach links ein. Dabei berührte die Frau mit dem Vorderreifen des Krads den Bordstein, verlor die Kontrolle über das Zweirad und stürzte auf die Fahrbahn. Beim Sturz verletzte sich die Motorradfahrerin leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.