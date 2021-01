Am Montag zwischen 7 und 20 Uhr ereignete sich zur Bodenmühle in Wiesentheid eine Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich mit seinem Lkw gegenüber eines Firmengeländes gegen einen Metallzaun. Dieser wurde stark eingedrückt, heißt es im Polizeibericht. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Am Montag zwischen 17 und 19 Uhr ereignete sich in der Geräthengasse in Iphofen vor dem Altenbetreuungszentrums eine Unfallflucht, teilt die Polizei mit. Ein namentlich bekannter Fahrzeugführer stieß beim Rückwärtsfahren mit seinem Opel vermutlich leicht gegen einen dahinter parkenden Mazda. An diesem wurde das vordere Kennzeichen leicht eingedrückt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei der nachträglichen Unfallaufnahme vor Ort konnte die eindeutige Schuldfrage von den Ordnungshütern nicht geklärt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 30 Euro.

Hinweise in beiden Fällen erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.