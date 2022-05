Kitzingen vor 1 Stunde

"Messa di Gloria" von Puccini erklingt in der Kitzinger Stadtkirche

Nach über zwei Jahren Coronaabstinenz führt die Paul-Eber-Kantorei am Sonntag, 15. Mai, um 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Kitzingen wieder ein Konzert auf. Zu hören ist die "Messa di Gloria" von Giacomo Puccini sowie die Streicherserenade in E-Moll von Edvard Elgar. Dies schreibt Dekanatskantor Martin Blaufelder in einer Mitteilung an die Presse.