Kitzingen aktualisiert vor 56 Minuten

Menschenkette kündigt Warnstreiks an

Mit einer Menschenkette am Zaun von GEA Brewery Systems (Huppmann) unterstrich die IG Metall ihre Handlungsfähigkeit auch in Corona-Zeiten. Dem Aufruf der IG Metall-Geschäftsstelle in Würzburg folgten Beschäftigte der Unternehmen GEA, Frankenguss, Leoni, Baumüller, Schaeffler und Fehrer sowie Rexroth/Volkach und Brose/Würzburg. Rund 120 Teilnehmer aus diesen Unternehmen machten ihren Unmut lautstark deutlich.