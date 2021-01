Nach Informationen des Kitzinger Tierheims werden scheinbar weiterhin Giftköder in Kitzingen ausgelegt. Zuletzt seinen Giftköder in der Nähe des Innoparks gefunden worden. Anzeichen von Vergiftung wurden demnach inzwischen von einer weiteren Hundebesitzerin gemeldet. Die Frau war mit dem Tier am Golfplatz spazieren gegangen. Kurz nach dem Spaziergang habe der Hund erbrochen. Ein Tierarzt habe die Vergiftung bestätigt. Dem Hund geht es inzwischen wieder besser, da er sofort behandelt wurde.

Nicht so viel Glück hatte der Hund, der am 3. Januar einer Vergiftung erlag . Wie die Besitzerin gegenüber dieser Zeitung bestätigte, sei ihr dreijähriger "Filou" laut der behandelnden Tierärztin "ganz sicher an einer Vergiftung gestorben". Weiter untersucht wurde der Hund allerdings nicht.

Eine Polizeimeldung, wonach einer der Giftköder gefunden und zur toxikologischen Untersuchung eingeschickt wurde, erwies sich als Missverständnis. Aktuell seien keine Giftköder angegeben worden. Der Tierschutzverein Kitzingen hat 500 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters führen.

Hinweise an die Polizei in Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.