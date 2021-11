Mainstockheim vor 53 Minuten

Maurice Then führt weiter die SPD

Nach turnusmäßigem Ablauf der Wahlperiode stand in der SPD in Mainstockheim dieses Jahr eine Neuwahl auf dem Programm der Jahreshauptversammlung am 18. November. Die bisherige Mannschaft trat auf ein Neues für die kommende Amtszeit in die eigenen Fußstapfen, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD.