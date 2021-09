Lange haben die Mitglieder des Kitzinger Tanzclubs gewartet. Bedingt durch die Covid-19-Pandemie hatte für die Jahre 2019 und 2020 bislang keine Hauptversammlung stattgefunden. Umso erfreuter konnte der erste Vorsitzende des KTC, Markus Hesterberg nun im Kolosseum unter Einhaltung der Covid-19-Regelungen wieder die Mitglieder in einer Hauptversammlung begrüßen.

Der Verein litt seit dem März 2020 an den Beschränkungen der Corona-Auflagen. Der Übungsbetrieb war zeitweise eingestellt, Bälle und Veranstaltungen konnten seit März 2020 nicht mehr stattfinden. Der Kontakt wurde aber mittels Zoom und WhatsApp immer aufrechterhalten und einige Übungsvideos zur Verfügung gestellt. Die Beschränkungen führten zu massiven Einnahmeverlusten und auch zu einem Jahresfehlbetrag im Jahr 2020. Dass diese Einbußen nicht noch größer waren, hat der Verein dem umsichtigen Handeln des Vorstandes zu verdanken.

Von den 340 Mitgliedern im Jahr 2019 ging die Mitgliederzahl auf aktuell 263 Mitglieder zurück. Dies ist im Vergleich aber zu anderen Tanzclubvereinen ein relativ niedriger Verlust. Dem Verein gelang es durch eine Beitragssenkung für die Mitglieder in den Zeiten, in denen ein Trainingsverbot herrschte, die überwiegende Anzahl der Mitglieder zu halten. Auch ein rigoroser Sparkurs verhinderte einen zu großen Verlust. Aktuell läuft der Trainingsbetrieb zwar eingeschränkt, aber der Vorsitzende Markus Hesterberg zeigte sich optimistisch, dass vielleicht zu Frühjahr 2022 wieder eine neue Einsteigergruppe und auch Kindergruppe angeboten werden kann und Veranstaltungen wieder möglich sein können.

In der Hauptversammlung, bei der auch der Vorstand neu gewählt wurde, wurde Markus Hesterberg als erster Vorsitzender wiedergewählt. Wiedergewählt wurden auch Wilfried Konrad, Silvia Krämer-Lindemann, Wolfgang Riedl, Bruno Botschka und Silvia Engels-Fasel. Neu im Vorstand sind Marie-Christine Dabauvalle und Eva-Maria Ölschläger. Einen großen Teil der Hauptversammlung nahm die Tatsache ein, dass ein Teil des Kolosseums, das dem Keglerverein gehört, zum Verkauf steht. Es gab eine Diskussion, ob und wie der KTC ein bestehendes Vorkaufsrecht nutzen soll oder nicht. Es wurde eine Expertengruppe gebildet, die den Vorstand in dieser Frage beraten soll, aber auch für Fragen der Mitglieder bereitsteht.

Auf die sonst in der Hauptversammlung übliche Mitgliederehrung wurde aufgrund der Covid-19-Auflagen verzichtet. Diese soll aber nachgeholt werden, wenn die Beschränkungen wegfallen. Am Ende der Versammlung stand das Fazit, dass der Verein zwar finanziell unter der Covid-19-Krise gelitten hat, aber nun optimistisch in die Zukunft schaut.

Von: Silvia Engels-Fasel, Pressewartin Kitzinger Tanzclub