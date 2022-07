Beim Aktionstag der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Marktbreit am Sonntag zeigte die Truppe um die beiden stellvertretenden Kommandanten Marco Kessler und Tobias Kopp einen Ausschnitt ihres umfangreichen Könnens.

Die Aktiven präsentierten unter der Leitung von Marco Kessler einen nachgestellten Einsatz und befreiten einen Verletzten aus einem Unfallwagen. Dabei kamen alle originalen Einsatzfahr- und Werkzeuge zum Einsatz. Durch den gestellten Einsatz moderierten Marco Kessler und Volker Schlegelmilch.

Ein besonderer Höhenpunkt war natürlich die Landung des SAR-Hubschraubers (Save and Rescue) der Bundeswehr aus Niederstetten. Pünktlich um elf Uhr landete er unter der Einweisung des Flughelfers und stellvertretenden Vorsitzenden Wolfgang Merklein am Mainufer vor dem Feuerwehrhaus und staubte den ganzen Platz und die zahlreichen Zuschauer gehörig ein. Nach der Landung und Absicherung konnte jeder einen Blick aus der Nähe in den Hubschrauber werfen und die Piloten beantworteten alle anfallenden Fragen.

Leider musste der Hubschrauber zu einem Einsatz und konnte nicht die geplanten vier Stunden da sein. Trotzdem war der Alarmstart natürlich auch interessant anzuschauen.

Die Ausbilder für das Abzeichen "Kinderflamme" waren Ronja Förster und Wolfgang Bücherl. Als Schiedsrichter waren Kreisbrandrat (KBR) Dirk Albrecht und Jugendwart Wolfgang Bücherl im Einsatz. Die Abzeichen und die Urkunden wurden vom KBR Dirk Albrecht überreicht. Als kleine Anerkennung vom FFW-Verein Marktbreit gab es vom Vorsitzenden Jürgen Poppner für alle Teilnehmer/innen Getränke und ein Eis zur Abkühlung. Der stellvertretende Kommandant Marco Kessler gratulierte dem Nachwuchs.

Die Jugendgruppe unter der Leitung des Jugendwartes Wolfgang Bücherl zeigte den Aufbau einer Saugleitung, die im Ernstfall Löschwasser direkt aus einem fließenden Gewässer entnimmt.

Der Vorsitzender Jürgen Poppner freute sich besonders über 15 Feuerwehr-Oldtimer, die an der Show teilnahmen. Besonders die Löschzüge der FF Bamberg und der historische Löschzug aus dem Landkreis Erlangen/Höchstadt stellten einen Blickfang dar. Natürlich war auch der eigene Oldtimer aus Marktbreit mit dabei, ein 72 Jahre altes Löschfahrzeug. Besonders erfreute auch der Besuch der "Emma" aus Kitzingen und das alte Marktbreiter Löschfahrzeug (LF), das weiterhin in Laub seinen Dienst tut.

Alles in allem ging am späten Nachmittag ein toller Aktionstag zu Ende. Natürlich dankte der Vorsitzende neben den Aktiven auch den zahlreichen Helferinnen und Helfern, ohne die so ein Tag nicht zu stemmen ist.

Von: Thomas Meyer (Pressewart, Freiwillige Feuerwehr Stadt Marktbreit)