Markt Einersheim: Querungshilfe in der Ortsdurchfahrt wird eingeweiht

Wie der Landkreis Kitzingen in einer Pressemitteilung verkündete, werden die Straßenbauarbeiten an der Kreisstraße KT 1 - der Ausbau einer Teilstrecke mit der Errichtung einer Querungshilfe für den Fußgängerverkehr – bis zum 16. Dezember 2022 abgeschlossen sein. Diese Maßnahme wurde gemeinschaftlich vom Landkreis Kitzingen und der Gemeinde Markt Einersheim ausgeführt.

Am Mittwoch, den 21. Dezember, wird die Straße offiziell eingeweiht. Hierzu sind die Bürgerinnen und Bürger aus Markt Einersheim herzlich eingeladen. Treffpunkt für die Einweihung mit Straßensegnung ist um 15.00 Uhr an der Querungshilfe (Kreuzungsbereich Mönchsondheimer Straße (Kreisstraße KT 1), Nürnberger Straße, Possenheimer Straße, Gipshüttenweg) in Markt Einersheim. Im Anschluss gibt es im Rathaus im Bürgersaal noch einen kleinen Imbiss.