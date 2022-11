Mainbernheim vor 26 Minuten

Bürgermeister erklärt Hintergrund

Weihnachtsmarkt wird abgesagt - große Enttäuschung in Mainbernheim

Der Traditions-Weihnachtsmarkt in Mainbernheim (Landkreis Kitzingen) muss zum dritten Mal in Folge abgesagt werden. Die Enttäuschung in der Gemeinde ist sehr groß.