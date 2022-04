Marktbreit vor 35 Minuten

Lutz Gehre verlässt die VG Marktbreit: "Danke für eine geniale Zeit"

"Das Ende meiner Zeit in der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit, oder auch: Bin dann mal weg". Das waren die Abschiedsworte von Lutz Gehre, der am 11. März nach 30 Jahren aus der Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit in den Ruhestand wechselte.