Lore Ragati aus Wiesentheid wird 90 Jahre alt

Am Sonntag, 6. September, feiert Lore Ragati aus Wiesentheid ihren 90. Geburtstag. Die rege Seniorin hat keine allzu großen Wünsche. "Gesundheit und dass man sich selbst noch helfen kann. Ich kann mich nicht beklagen", sagt Ragati, die sich noch selbst versorgt. Ihr Lebenselixier war und ist der Sport, durch den im Landkreis ein Begriff ist. "Der Sport hat mich seit meinem zehnten Lebensjahr geprägt, er hat mir sehr viel gebracht."

Auch heute profitiere sie davon, wie sie sagt. Selbst im Alter vergeht bei Lore Ragati kein Tag, an dem sie nicht ihre Gymnastik-Übungen macht. "Das ist angeboren, morgens oder auch am Abend gehört das für mich dazu." Sie brauche eben einfach Bewegung. Dazu dreht sie täglich ihre Runde in der Umgebung mit ihrem Rollstuhl, den sie bei weiteren Strecken nutzt. Daneben kümmert sie sich um ihren großen Garten.

Früher selbst erfolgreich als Turnerin und Leichtathletin bis in Bayerns Spitze, war Lore Ragati später jahrzehntelang als Sportlehrerin und Übungsleiterin in Schule und Verein aktiv. Auf dem zweiten Bildungsweg machte sie einst ihre Prüfungen, um an den Gymnasien in Wiesentheid und Münsterschwarzach sowie an der früheren Schule für soziale Berufe auf dem Schwanberg Sportunterricht zu halten.

Feier mit Familie und Sportlerfreunden

Generationen von Kindern brachte sie die ersten Turnschritte und vieles mehr bei. Bis Corona kam schaute die Jubilarin regelmäßig bei den Übungsstunden der Turn-Kinder des TSV/DJK Wiesentheid vorbei. "Das vermisse ich sehr, ich hoffe, dass bald wieder Training sein kann." Beim TSV/DJK war sie engagiert als Abteilungsleiterin in dieser Sparte, der Verein ernannte sie längst zum Ehrenmitglied als Dank für ihre Verdienste.

Die gebürtige Wiesentheiderin heiratete 1954 ihren Mann Josef, der 2008 starb. Ihr Sohn Hansjürgen hat die sportlichen Gene der Familie geerbt und ist ebenfalls Sportlehrer und als Trainer im unterfränkischen Fußball bekannt. Gefeiert wird Lore Ragatis 90.Geburtstag mit der Familie und, wie könnte es anders sein, mit einigen Freunden und Bekannten aus den alten Sportlertagen.