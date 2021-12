Zu einem Informationsbesuch begrüßte die Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kitzingen, Barbara Becker (CSU), kürzlich die bayerische Integrationsbeauftrage und Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer (CSU) in Kitzingen.

Anlass war laut dr Pressemitteilung aus Beckers Abgeordnetenbüro die „Zweisprachige Bücherbox“, die im Evangelischen Stiftungskindergarten in der Schreibersgasse bereits seit einiger Zeit im Einsatz ist. In ganz Bayern wurden rund 100 Kindertagesstätten und Kindergärten von der Integrationsbeauftragten mit Bücherboxen beliefert, die zweisprachige Vorlesebücher in neun unterschiedlichen Sprachen enthalten. Becker, Brendel-Fischer und stellvertretende Landrätin Doris Paul (CSU) informierten sich vor Ort bei der Leiterin des Kindergartens, Heike Jutzi, über die ersten Erfahrungen.

Aber auch über weitere Themen wie die nötige Sanierung des Kindergartens, die Integrationsanstrengungen in der Einrichtung oder die Herausforderungen und Folgen der Corona-Pandemie bei ihrer täglichen Arbeit informierten sich die politisch Verantwortlichen.

Interesse am Lesen wecken

Landtagsabgeordnete Becker lobte das Projekt und den Kindergarten: „Nicht Ausgrenzung, sondern Integration ist der Weg zum guten Zusammenleben. Die zweisprachigen Bücherboxen fördern das Verständnis für andere Kulturen und Sprachen und wecken zudem das Interesse am Lesen“.

Integrationsbeauftragte Brendel-Fischer erklärte: „Mit mehr als einer Sprache aufzuwachsen, ist für immer mehr Kinder der Normalfall. Die Herkunftssprache darf nicht vernachlässigt werden, denn Kinder, die eine Sprache nicht gut beherrschen, tun sich auch in der anderen Sprache schwer. Die Mehrsprachigkeit sollten wir also nicht als Hemmschuh, sondern als Potenzial begreifen. Es freut mich sehr, dass die Bücherbox so gut ankommt. Anfang des kommenden Jahres wird es daher eine Neuauflage davon geben!“