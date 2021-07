Geesdorf vor 7 Minuten

Lkw in der Rüdender Straße beschädigt

Bereits am 9. Juli zwischen 15.15 und 15.30 Uhr ereignete sich in der Kirchschönbacher Straße in Geesdorf eine Unfallflucht. Dort wurde ein kurz vor der Rüdender Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellter blauer Lkw des Technischen Hilfswerks von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Lkw befand sich laut Polizei zur Einsatzunterstützung aufgrund der Unwetterlage im Ortsgebiet. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.