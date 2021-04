Auch im Mai setzt die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur Volkach in Zusammenarbeit mit dem Sankt Michaelsbund ihre Online-Veranstaltungen fort. Unter dem Motto "Erzähl mir von Liebe, Lust und Leidenschaft" bieten Märchenerzählerin Karola Graf und die Violinistin Maria Hussong literarisch-musikalische Märchenimpulse an, heißt es in der Ankündigung.

Die dreiteilige Veranstaltungsreihe findet jeweils von 19 bis 19.30 Uhr via Zoom statt. Am Freitag, 7. Mai, heißt es "Märchen für Mütter – auch für Väter" und am Freitag, 14. Mai, werden "Märchen, die Frühlingsgefühle wecken", erzählt. Die letzte Veranstaltung findet am Donnerstag, 20. Mai statt, das Thema lautet "Märchen von Hexen und wilden Weibern".

Die Einwahldaten gibt es in der Geschäftsstelle der Akademie sowie per E-Mail unter: josef.roessner@akademie-kjl.de