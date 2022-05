Dettelbach vor 1 Stunde

Letzte Maßnahmen für den Hochwasserschutz in Dettelbach und Mainsondheim

Die nächste Sitzung des Dettelbacher Stadtrates findet am Montag, 30. Mai, ab 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Historischen Rathauses statt. Dabei geht es unter anderem um den Ausbau der Straße "Am Scheuergarten" in Schernau und der gleichzeitigen Erneuerung der Wasserleitung. Die Straße soll verbreitert werden und einen höhengleichen Gehsteig bekommen.