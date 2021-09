Volkach vor 30 Minuten

Leserforum: Trägerpfosten oft tödliche Gefahr

Laut Zeitungsbericht wurde in Volkach die junge Frau nach dem Sturz nicht in den Gegenverkehr geschleudert, hat sich demnach ihre tödlichen Verletzungen wohl beim Aufprall auf einen/mehrere Leitplankenträgerpfosten zugezogen. Diese stehen dort in einem Abstand von (geschätzt) maximal fünf Metern. Die junge Frau rutsche in einem sehr spitzen Winkel in Richtung Straßenrand, hatte also gar keine Chance, relativ unbeschadet unter der Lei(d)tplanke durch zu rutschen.