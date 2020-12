Zum Artikel "Tiefgarage schließt zum Jahresende" vom 2. Dezember erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Meine Familie wohnte mehrere Generationen lang mitten in Kitzingen und auch ich habe mich vor Jahren bewusst dafür entschieden, in der Innenstadt zu bleiben. Ich liebe mein Kitzingen, sehe sehr viel Positives und wohne gerne hier, bis jetzt. Als ich von der Schließung der Tiefgarage in der Herrnstraße in Kitzingen ab 1. Januar 2021 erfuhr, dachte ich zuerst an einen sehr verspäteten, schlechten Aprilscherz. Es kann doch nicht sein, dass eine Tiefgarage mitten im Herzen der Stadt einfach so geschlossen wird!

Lassen sie mich einen Vergleich machen: Die Innenstadt von Kitzingen ist vergleichbar mit einem schwer kranken Patienten, der unbedingt mit Sauerstoff (sprich Parkplätzen) versorgt werden muss, um zu überleben. Diesem Patienten nützt ein modernes Beatmungsgerät (sprich Parkplatz Bleichwasen) und ein supertoll ausgestaltetes Patientenzimmer (sprich eine wunderschöne und auf die gesamte Innenstadt ausgeweitete Fußgängerzone) nichts, wenn dieses überlebensnotwendige Gerät ein Gebäude weiter (sprich neun Minuten flottes Laufen von der anderen Mainseite) steht und sich ein Gremium von Ärzten (sprich die Verantwortlichen von Sparkasse und Stadt) nicht einigen kann, obwohl der Patient zwischenzeitlich kollabiert.

Was mich sehr zornig macht, ist nicht die Genehmigung des Bebauungsplanes für Parkplätze am Bleichwasen, sondern dass das eine Alternative für die wegfallenden Tiefgaragenstellplätze sein soll. Ja glaubt denn im Ernst jemand daran, dass von dem Parkplatz Besucherscharen in die Innenstadt strömen und ihre Einkäufe den langen Weg zurück schleppen oder dass das eine sinnvolle und gleichwertige Alternative für Dauerparker ist. Selbstverständlich ist der Parkplatz am Bleichwasen wichtig und richtig, aber zu einer so nachhaltigen Belebung der Innenstadt wie eine Tiefgarage im Herzen der Stadt führt er nicht.

Jeder der das denkt hat sich nie ernsthaft in die Lage der Bewohner und Geschäftsleute in der Innenstadt versetzt. Wozu soll man in Kitzingen einkaufen, wenn online ohne Parkplatzprobleme und Zeitverlust bequem alles bestellen werden kann und die Märkte am Stadtrand jederzeit komfortables Halten direkt vor den Türen ermöglichen? Wozu soll ein kreativer und engagierter Händler im Zentrum ein Geschäft eröffnen, wenn er keine Chance zum Überleben hat? Jeder Parkplatz der mitten in Kitzingen vernichtet wird, fördert das Sterben der Innenstadt.

Notwendig sind kluge, sensible und an der Realität orientierte Entscheidungen, um unsere schöne Innenstadt jetzt und in Zukunft am Leben zu halten und mit Menschen zu füllen.

Die Schließung der Tiefgarage mitten in der Stadt ab 1. Januar gehört sicherlich nicht zu dieser Art von Entscheidung!

Ingrid Guckenberger

97318 Kitzingen