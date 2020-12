Zum Artikel „Tiefgarage schließt zum Jahresende“ vom 3. Dezember erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Wie soll das weitergehen in der Innenstadt? Bereits heute empfängt die Herrnstraße ihre Besucher wenig einladend mit dem leerstehenden Geschäft Bags for birds an der Ecke, dem leerstehenden Bäcker, dem leerstehenden Elektro-Gaiser-Haus, einer dauerhaft geschlossenen Metallpforte am Eingang in die Brauhöfe, dazwischen ein Ein-Euro-Laden und schräg gegenüber dann ab jetzt ein weiteres – noch größeres – geschlossenes Metalltor der Tiefgarage?!

Keine schöne Atmosphäre, es dürfte schwierig werden, hier wieder Leben rein zu kriegen. Das Schuhgeschäft Schön & Endres an der Ecke hat hoffentlich viele treue Stammkunden, doch der Inhaber des schicken Geschenkeladens CSI Design Jeweler macht wahrscheinlich nachts kein Auge mehr zu. Die Stadträte sollten in erster Linie die Interessen der Bürger vertreten und die wünschen sich eine lebendige Innenstadt mit Einkaufsmöglichkeiten.

Es ärgert mich, dass die Stadt mit ihren Entscheidungen stattdessen den bereits massiven Leerstand weiter befeuert. Ich bin Etwashäuserin, wünsche aber kein weiteres Einkaufszentrum außerhalb der Innenstadt, sondern Parkmöglichkeiten und attraktive Läden im Stadtzentrum.

Stefanie Schumacher

97318 Kitzingen