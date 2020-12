Kitzingen vor 1 Stunde

Leserforum: Beenden wir das Märchen

Ich möchte eine Geschichte erzählen, wie sie sich in Mainfranken vermutlich niemals zutragen könnte. Eine Stadt, nennen wir sie A, bekommt vor circa 30 Jahren von einem Partner, nennen wir ihn B, eine Tiefgarage geschenkt. B ist ein gern gesehener Gewerbesteuer-Zahler und auch bei Spenden von B hält A gerne die Hand auf. B vereinbart mit A wegen des finanziellen Umfanges der Schenkung, dass beide in einem festgelegten Verhältnis für die Kosten am Objekt aufkommen. Ansonsten gehen alle Erträge aus dem Betrieb der Garage an A.