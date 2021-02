Dettelbach aktualisiert vor 49 Minuten

Landkreisumzug findet 2022 in Dettelbach statt

Der diesjährige Landkreisumzug am 16. Februar in Dettelbach findet coronabedingt nicht statt. Normalerweise rotiert der Standort zwischen Dettelbach, Kitzingen und Volkach. Die drei teilnehmenden und für die Organisation verantwortlichen Vereine, die DeKaGe, die KiKaG und der KVO einigten sich nun darauf, das der nächstmögliche Landkreisumzug in Dettelbach stattfindet. Danach wird wieder normal zwischen den drei fränkischen Faschingsvereinen rotiert. Hoffen wir, das es dann 2022 in den Dettelbacher Straßen wieder lustig und stimmungsvoll zugeht und die Narren ihre fünfte Jahreszeit feiern können.