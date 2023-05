Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Etwa jede siebte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens daran. Betroffene Frauen unterstützt ein ganz besonderes Projekt während ihrer Therapie im Brustkrebszentrum am Maindreieck in der Klinik Kitzinger Land. Das fränkische Herzkissenprojekt näht, wie der Name es schon verrät, Herzkissen für die Patientinnen. Wie die Klinik Kitzinger Land berichtet, hatte Dr. med. Andreas Cramer, Chefarzt des Brustkrebszentrums am Maindreieck, die Näherinnen am 17.05. in den Gemeinschaftsraum der Klinik eingeladen, um den Helferinnen mit seinem Team persönlich einen großen Dank zu übermitteln und deren Arbeit zu honorieren.

Die anatomisch geformten Kissen in Herzform werden von Brustkrebspatientinnen auf der operierten Seite unter dem Arm getragen und entlasten so die Achselhöhle, lindern Druck- und Narbenschmerz. Die Kissen entlasten die Lymphabflussbahnen in der Achselhöhle, helfen bei der Entstauung der operierten Seite und bewirken eine bessere Durchblutung. Die Kissen bieten außerdem einen gewissen Schutz bei ruckartigen Bewegungen und erleichtern das Liegen auf der operierten Seite.

„Für unsere Patientinnen ist diese Aktion immer auch etwas Besonderes und Emotionales. Die Herzkissen geben Ihnen Kraft und Mut für die schwierige Zeit ihrer Erkrankung. Deshalb möchte ich mich ausdrücklich bei den Nähkreisen bedanken, denn sie leisten damit einen ganz wichtigen Beitrag, da die Herzkissen für die Patientinnen zu Alltagsbegleitern und später zu Erinnerungsstücken werden“, freut sich der Dr. med. Andreas Cramer über die positive Unterstützung.

Im Jahr 2009 wurde das fränkische Herzkissenprojekt von der Nähgruppe aus Albertshofen ins Leben gerufen. Bereits kurz nach Projektstart wurde Kontakt zu Dr. med. Andreas Cramer aufgenommen, der zu dieser Zeit noch mit seinem Team an der Missioklinik in Würzburg arbeitete. Seitdem riss der Kontakt zwischen den Projektleiterinnen und Dr. Cramer nicht mehr ab und es wurde weiterhin gemeinsam am Projekt festgehalten. Auch das Herzkissenprojekt wuchs stetig weiter, sodass sich 2016 eine Nähgruppe aus Waldbrunn und im vergangenen Herbst sogar noch der katholische Frauenbund dieser fränkischen Kampagne anschlossen. Insgesamt bis zu 40 Frauen setzen sich ehrenamtlich dafür ein und nähen fleißig Herzen für die Brustkrebspatientinnen, darunter auch einige Helferinnen, die selbst in der Vergangenheit an Brustkrebs erkrankt waren.

„Die Menschen sind überglücklich, dass sie die Herzen geschenkt bekommen. Sie spenden viel Trost und das Projekt würde ohne die vielen Helferinnen nicht umgesetzt werden können“, verdeutlicht Dr. Monika Cramer, Psychoonkologin im Brustkrebszentrum am Maindreieck die Wichtigkeit dieser Näh-Projektgruppe.

Bis zu 400 Kissen werden allein in einem Jahr an das Brustkrebszentrum am Maindreieck in der Klinik Kitzinger Land abgegeben. Die Patientinnen bekommen diese geschenkt. Durch die hohe Anzahl der Kissen entstehen folgerichtig beachtliche Produktionskosten, welche gerne auch durch Spenden finanziert werden. Falls Sie als Mitbürger das Projekt unterstützen möchten, können Sie in der Senologischen Ambulanz der Klinik Kitzinger Land eine Spende in die dafür vorgesehene Herzkissen-Box geben. Die Geldspenden werden im Anschluss einzig für die Materialkosten genutzt und an das fränkische Herzkissenprojekt ausgehändigt.

Damit Brustkrebs frühzeitig erkannt wird und die Heilungschancen entsprechend gut sind, sollten Frauen ab dem 30. Lebensjahr den jährlichen Vorsorgetermin beim Gynäkologen und das Mammographie-Screening, welches ab dem 50. Lebensjahr vom gemeinsamen Bundesauschuss im Gesundheitswesen empfohlen und kostenlos angeboten wird, wahrnehmen.

Betroffene, Angehörige und Interessierte finden im Brustkrebszentrum am Maindreieck unter der Leitung von Dr. med. Andreas Cramer in der Klinik Kitzinger Land professionellen Rat. Seit 2022 hat der Bereich des Brustkrebszentrums am Maindreieck (Senologie) die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe erweitert und arbeitet professionell gemeinsam in einem interdisziplinären Team erfahrener und hoch spezialisierter Mediziner aus vielen unterschiedlichen Fachrichtungen. Kontakt zur Abteilung kann unter brustzentrum@k-kl.de oder unter 09321 704 1709 aufgenommen werden.