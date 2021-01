Marktbreit vor 55 Minuten

Ladung auf Anhänger geriet in Brand

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Marktsteft und Marktbreit ein Brandfall. Ein 48-jähriger Fahrzeugführer fuhr dort mit seinem Pkw und einem mit Sperrmüll beladenen Anhänger, heißt es im Bericht der Polizei. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Ladung in kürzester Zeit in einen Vollbrand. Der Mann konnte gerade noch rechtzeitig anhalten und den Anhänger vom Pkw entkoppeln. Die verständigte Freiwillige Feuerwehr aus Marktbreit war mit insgesamt zehn Helfern vor Ort und löschte den Brand. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.