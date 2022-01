Kitzingen vor 45 Minuten

Kreis-SPD stellt den Gesundheitsschutz in den Mittelpunkt

Im Sinne der Corona-Infektionsschutzmaßnahmen kann der SPD-Kreisverband Kitzingen 2022 seinen traditionellen Neujahrsempfang nicht veranstalten und wendet sich deshalb – laut eigener Pressemitteilung – mit folgenden Worten an die Landkreisbürger: "Zu Beginn des neuen Jahres sind wir alle weiterhin intensiv mit der Bewältigung der Pandemie beschäftigt. Für uns als SPD im Landkreis steht dabei der gesundheitliche Schutz jedes einzelnen Menschen im Mittelpunkt. Unser großer Dank gilt allen, die sich beruflich oder ehrenamtlich dafür engagieren. Uns ist es ein besonderes Anliegen, die Klinik Kitzinger Land, die Gesundheits- und Senioreneinrichtungen und Hilfsorganisationen sowie Schulen und Kitas im Landkreis auf politischer und kommunaler Ebene in bester Weise zu unterstützen. Die meisten Landkreisbürgerinnen und -bürger haben sich impfen lassen und halten sich vorbildlich an Schutzmaßnahmen. Dieser gesellschaftliche Zusammenhalt und der gegenseitige Respekt stellen die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben in unserer Demokratie dar. Und dies soll auch so bleiben."