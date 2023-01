Zu einem Unfall ist es am Montag (2. Januar 2023) in Sickershausen (Landkreis Kitzingen) gekommen, wie die Polizeiinspektion Kitzingen berichtet.

Am späten Montagnachmittag parkte eine 74-jährige ihren Renault in der Michelfelder Straße. Sie wollte ihren Sohn mit einem Rollstuhl aus dem Fahrzeug zu holen. Als die Frau am Heck des Autos stand, rollte dieses nach hinten.

Kreis Kitzingen: Geparktes Auto rollt plötzlich nach hinten - Frau verletzt

Nachdem sie das bemerkt hatte, sprang die Rentnerin in Richtung der offenstehenden Fahrertüre und versuchte die Handbremse zu betätigten. Dabei wurde sie von der Fahrzeugtüre umgestoßen und fiel zu Boden. Das linke Vorderrad rollte über ihr Bein.

Ein vorbeifahrender 38-jähriger Mann erkannte das Unglück. Er hielt sofort an und stoppte das rollende Fahrzeug. Die Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst vorsichtshalber zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sohn blieb unverletzt. Vermutlich hatte die Frau vergessen, die Handbremse des Autos ausreichend anzuziehen.

Vorschaubild: © AutoPhotography/pixabay.com