Ein elf Jahre alter Junge wird seit Freitagabend (28. Oktober 2022) vermisst. Wie die Polizei in der Nacht auf Samstag berichtet, verliefen bisherige Suchmaßnahmen leider ohne Erfolg. Deshalb bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Der elfjährige Adrian H. verließ am Freitag gegen 17.30 Uhr das Wohnhaus in der Kitzinger Straße in Buchbrunn mit einem Cityroller und seinem Schulrucksack. Als er nicht zurückkehrte, leitete die Polizei umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen sein. Da trotz der Unterstützung durch die Feuerwehren aus Buchbrunn und Kitzingen sowie dem Einsatz eines Polizeihubschraubers, einer Drohne des THW und Personensuchhunden der Junge nicht gefunden werden konnte, startete die Polizei in der Nacht eine Öffentlichkeitsfahndung. Hinweise auf eine Straftat liegen aktuell nicht vor.

Die Polizei beschreibt den vermissten Jungen folgendermaßen:

elf Jahre alt

etwa 130cm groß

glatte, kurze dunkelblonde Haare

bekleidet mit einer grünen, dicken "Bomber"-Jacke, schwarzen Schuhen, einer grauen Jogginghose

außerdem trug er einen schwarz-grauen Schulrucksack bei sich

Zeugen, die Adrian H. gesehen haben oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 bei der Kitzinger Polizei zu melden.