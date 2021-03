Volkach vor 32 Minuten

Kreative Schülerinnen

Ganz unterschiedliche kreative Arbeiten entstehen gerade während dieser Wochen des Homeschoolings in unserem Fach Textiles Gestalten. Mit Materialien, die die Schülerinnen der Mädchenrealschule Volkach zu Hause greifbar haben, wie verschiedene Papiere, Farben, Wolle, sogar mit Spitzabfällen, entstehen bildnerische Arbeiten in farbenfrohen und vielfältigen Umsetzungen. Der Fantasie und Gestaltungslust der Mädchen wollen wir auch in dieser Zeit Freiraum und Entfaltungsmöglichkeit bieten.