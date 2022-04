Der Trend zu frischen Kräutern ist ungebrochen. Ein Grund: das gewachsene Interesse an gesunder Ernährung. Die Vielfalt der Kräuter und Verwendung im Garten, auf dem Balkon, in Kübeln und sogar auf der Fensterbank, im Haushalt, in der Heilkunde und zur Förderung von Bienen und Nutzinsekten ist fast unbegrenzt, schreibt Christine Müller, Fachberaterin für Gemüsebau am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Kitzingen.

Das Gärtnern mit Kräutern ist vielseitig, schreibt Müller in ihrem Gartentipp für den Monat März. Kräuter mit auffälligen Blättern und Blüten lassen sich am leichtesten in Ziergärten integrieren wie beispielsweise Borretsch, Engelwurz, Lavendel, Weinraute und Strauchbasilikum. Bei der Anlage eines Kräutergartens sollten die Gärtner die Ansprüche der Pflanzen bei der Auswahl der Arten berücksichtigen.

Lavendel schmeckt Bienen und Menschen

Damit Insekten und Tiere von den Kräutern profitieren, empfiehlt Müller, einen Teil der Pflanze zeitweilig nicht zu ernten. So kann das Kraut blühen und als Nahrungsquelle dienen. Beliebt in der Insektenwelt sind unter anderem Kapuzinerkresse, Gewürztagetes, Koriander, Muskatellersalbei, Agastache, Currykraut und Strauchbasilikum.

Ein Bienen- und Menschenfreund ist der Lavendel. Oder wie es Müller schreibt: ein Kraut als Balsam für Leib, Seele und die Natur. Lavendel ist vielseitig einsetzbar. Er stärkt als Teeaufguß die Nerven, schützt als Mottensäckchen in Schränken vor Ungeziefer und ist auch als Gewürz in der Küche zum Beispiel für Fischsuppen einsetzbar. Ein weiterer Insektenfreund ist der Thymian. Er hilft bei Erkrankungen der Bronchien und sein Geruch wirkt belebend auf den Geist. Auch ist er ein sehr beliebtes Gewürz, zum Beispiel für Ofengemüse.