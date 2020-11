Marktbreit vor 57 Minuten

Kradfahrerin stürzt und erleidet Verbrennungen am Bein

Leichte Beinverletzungen erlitt eine 17-jährige Kradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 8.45 Uhr in Marktbreit. Laut Polizeibericht war die junge Frau von der Adam-Fuchs-Straße aus auf die Marktbreiter Mainbrücke abgebogen. Dabei geriet ihr Hinterrad ins Rutschen und die 17-Jährige stürzte. In der Folge klemmte sich ihr linkes Bein zwischen Auspuff und Hinterreifen fest. Um sie daraus zu befreien, musste die Feuerwehr Marktbreit den Reifen des Leichtkraftrades zerstechen. Durch den heißen Auspuff erlitt die Fahrerin Verbrennungen am Bein und wurde durch das BRK in ein Krankenhaus gebracht. Am Krad entstand ein Schaden von rund 250 Euro.