Volkach vor 14 Minuten

Kostenlos Parken in Volkachs Altstadt

Corona-Pandemie, Teil-Lockdown und Baustellen in der Altstadt – Volkachs Einzelhändler sind derzeit stark gebeutelt. Die Verwaltung hatte daraufhin die Idee, ein befristetes kostenloses Parken in der Altstadt mit Parkscheibezu ermöglichen. Davon sollten vor allem die Kunden der Volkacher Geschäftswelt profitieren. Die Idee kam im Stadtrat so gut an, dass sie einstimmig beschlossen wurde und ab sofort in Kraft tritt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.