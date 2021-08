Marktbreit vor 1 Stunde

Konzert mit dem Kammerensemble "Esmé Quartet"

Am Samstag, 9. Oktober, um 20 Uhr findet in der Rathausdiele in Marktbreit das 31. Rathauskonzert statt. Das junge Kammerensemble "Esmé Quartet" spielt Werke von Joseph Hayden, Erich Wolfgang Korngold und Peter Iljitsch Tschaikowsky. Der ungewöhnliche Name des Ensembles leitet sich von einem altfranzösischen Wort ab, das "geliebt" oder "geschätzt" bedeutet, heißt es in der Einladung. Das "Esmé Quartet" wurde 2016 an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln von vier koreanischen Musikern gegründet, die sich schon lange als Freundinnen kannten und das gemeinsame Interesse für Musik, Kunst und das Leben teilten. Rasch machten sie sich einen Namen als außergewöhnliches Kammerensemble und erhielten etliche Auszeichnungen und Preise. Sie traten auf bekannten Festivals auf. Das "Esmé Quartet" studierte bei Heime Müller vom Artemis Quartett an der Musikhochschule Lübeck. In Meisterkursen arbeitete das Quartett mit Günter Pichler und Gerhard Schulz vom Alban Berg Quartett, mit Christoph Poppen vom Cherubini Quartett, und mit Jonathan Brown vom Cuarteto Casals, so die Mitteilung.