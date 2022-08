Volkach vor 1 Stunde

Konstantin-Wecker-Trio beim Kabarett-Sommer in Volkach

Ein ganz besonderes Konzert erwartet die Besucherinnen und Besucher des Volkacher Kabarett-Sommers am Donnerstag, 1. September: Ein Topstar und zwei seiner musikalischen Mitstreiter gastieren in Volkach: Konstantin Wecker, Fany Kammerlander und Jo Barnikel, so heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft. Die Drei verbindet die Liebe zum Lied. "Poesie und Musik können vielleicht die Welt nicht verändern, aber sie können denen Mut machen, die sie verändern wollen", so Wecker, der sich seit über 40 Jahren für eine Welt ohne Waffen und Grenzen einsetzt. Und Hoffnung besteht: Wer in die Lieder des neuen Trio-Programmes eintaucht, wird schnell erkennen, dass es durchaus eine Welt ohne Grenzen geben kann. Der Ticketverkauf läuft online über www.comoedie.de und vor Ort in der Touristinfo Volkacher Mainschleife, Marktplatz 1, Tel.: (09381) 40112. Das Programm gibt es online unter www.volkach.de.