Willanzheim vor 26 Minuten

Kommunionfeier in Willanzheim

"Bei mir bist du groß" – unter diesem Motto stand die erste heilige Kommunion der Willanzheimer Kinder. Diakon Peter Walter und Bruder Konrad aus dem Kloster Schwarzenberg feierten gemeinsam mit den Kindern und deren Familien den Gottesdienst in der St. Martin-Kirche in Willanzheim. Am Ostermontag wurde in der Willanzheimer St. Martin Kirche die erste heilige Kommunion gefeiert. Sechs Kinder durften zum ersten Mal an den Tisch des Herrn. Unter dem Motto "Bei mir bist du groß" fanden nicht nur im Vorfeld die Weggottesdienste mit Diakon Peter Walter statt – auch die Predigt von Bruder Konrad aus dem Kloster Schwarzenberg stand unter dem Motto. Zur Kirche gezogen sind die Kommunionkinder unter den Klängen des Musikvereins Willanzheim gemeinsam mit ihren Eltern, Geschwistern und Paten. Umrahmt wurde der feierliche Gottesdienst musikalisch von der Band "Zigeuner Gottes".