Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der BAB A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird während des in Kürze beginnenden Ausbaus der Richtungsfahrbahn Nürnberg im Bauabschnitt 2 zwischen der Mainbrücke bei Dettelbach und westlich der Anschlussstelle Wiesentheid der Verkehr vierstreifig auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt / Main geführt, die über das nördliche Teilbauwerk von BW315c führt.

Wie die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG erklärt, muss hierzu das nördliche Teilbauwerk von Bauwerk BW315c durch den Einbau einer statischen Unterstützungskonstruktion ertüchtigt werden.

Zum Zweck des Einbaus der Unterstützung muss die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Kleinlangheim und Atzhausen im Bereich des Bauwerks vom 24.04.2023 Uhr bis voraussichtlich 09.05.2023 voll gesperrt werden.

Der Verkehr von Atzhausen in Richtung Kleinlangheim wird über die Umleitungsstrecke U9 via Feuerbach geführt. In der Gegenrichtung ist die Umleitung als U10 ausgeschildert.

Die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG dankt den betroffenen Anwohnern und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle.