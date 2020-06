Rehweiler vor 26 Minuten

Kleine Brücke, große Erdbewegung

Eine enorme Erdbewegung findet aktuell in Rehweiler statt, denn die Brücke an der Kreisstraße 51 über den Haselbach wird erneuert. Trotz Corona seien die Vorbereitungen am Landratsamt und bei den beteiligten Firmen in den vergangenen Monaten weitergelaufen, informiert das Kitzinger Landratsamt in einer Pressemitteilung. Die Bauarbeiten sind daher aktuell in vollem Gang.