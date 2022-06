Einen jungen Falken rettete die Stadtfeuerwehr Kitzingen. Folgende Infromationen sind einer Pressemitteilung der Feuerwehr entnommen. Ein Passant hatte telefonisch die Retter informiert, dass ein junger Falke aus seinem Nest auf den Boden gefallen sei.

Nachdem man sowieso schon im Gerätehaus bei einer Besprechung gewesen war, fuhr man kurzerhand mit ein paar Einsatzkräften zu einem Gebäude am südlichen Stadtrand. Dort stellte sich heraus, dass das Jungtier aus einer Aussparung in der Giebelwand des Hauses heruntergefallen war und nicht mehr selbstständig zurück in sein Nest kommen konnte.

Drehleiter im Einsatz

Mit Hilfe der Drehleiter gelang es den Mitgliedern der Feuerwehr, den unverletzten Vogel wieder zu seinen laut schreienden Geschwistern ins Nest setzen. Alle Vögel waren wohlauf und beruhigten sich auch gleich wieder.

In Bayern gehört das unmittelbare Retten von Tieren aus Zwangslagen zu den Pflichtaufgaben einer Feuerwehr und ist kostenfrei.