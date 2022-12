Ein neues Angebot der Stadt Kitzingen wärmt nicht nur den Körper, sondern auch die Seele. Mit dem „Wärme-Winter“ hat die Stadt Kitzingen kurz vor Weihnachten einen Versuch gestartet: An vier verschiedenen Orten im Stadtgebiet und in der Siedlung öffnen städtische oder kirchliche Gebäude ihre Türen an jedem Werktag für ein paar Stunden.

Der „Wegweiser“ in der Kitzinger Siedlung ist jeden Mittwochnachmittag geöffnet. „Natürlich haben wir gleich zugesagt, als wir von der Aktion gehört haben“, sagt Manuela Link, eine der insgesamt acht ehrenamtlichen Helfer, die den „Wegweiser“ in der Egerländer Straße seit nunmehr sechs Jahren mit Leben füllen. „Für die Bewohner im Notwohngebiet haben wir ja sowieso jeden Mittwoch geöffnet“, erinnert Nicole Girreser. „Jetzt dehnen wir unser Angebot einfach auf alle Menschen in Kitzingen aus.“

Bis Ende März können sich alle Interessierten im „Wegweiser“ an jedem Mittwoch, zwischen 14 und 16 Uhr, mit einer warmen Mahlzeit, Kaffee, Brot und Gebäck versorgen. „Alles kostenlos“, wie Manuela Link betont. Private Spenden ermöglichen das, außerdem stellt die Bäckerei Fackelmann Brot und Gebäck kostenfrei zur Verfügung, das die Ehrenamtlichen nur noch abholen müssen. Um kurz nach 14 Uhr sind zwei der vier Tische im „Wegweiser“ an diesem 28. Dezember schon besetzt.

Die Gäste beugen sich über die dampfenden Teller und löffeln die Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen freudig in sich hinein. Uwe Hagen bringt Kaffee und Wasser an die Tische. „Schön zu sehen, dass unser Angebot so gut angenommen wird“, sagt der ehrenamtliche Helfer, der mit seinem Sohn Samuel seit vier Jahren im „Wegweiser“ aktiv mithilft.

Auch im Bürgerzentrum in der Schrannenstraße sind die Organisatoren mit den ersten zwei Wochen des „Wärme-Winters“ zufrieden. Jeden Montag und Freitag bieten Reinhard Knieß und seine Vereinskollegen eine offene und warme Anlaufstelle für alle Bürger der Stadt an. An jedem Freitag wird ein warmes Essen zubereitet. Das neue Angebot hat sich erst einmal herumsprechen müssen.

„Beim ersten Termin war nur eine Person da“, berichtet Michael Zink vom Bürgerzentrum. Beim zweiten Mal waren es schon zwölf und das dritte Angebot nahmen 20 Bürgerinnen und Bürger wahr. „So langsam hat es sich herumgesprochen, dass es den Wärme-Winter gibt“, freut sich Reinhard Knieß, Vorsitzender des Bürgerzentrum Kitzingen e.V. Die Caritasstiftung fördert das Projekt mit 180 Euro.

Im „Wegweiser“ waren in der Woche vor Heiligabend beim traditionellen Weihnachtstreff sogar noch mehr Gäste anwesend. „Unsere 80 Bratwürste waren jedenfalls weg“, berichtet Manuela Link lächelnd. Sie freut sich mit ihren Helferinnen und Helfer auf die weiteren Wochen und möglichst viele Kitzinger, die den „Wärme-Winter“ nutzen. „Das Essensangebot ist dabei sicherlich wichtig“, meint sie. „Aber noch entscheidender ist es, dass wir den Menschen eine Möglichkeit bieten, sich zu treffen und die Einsamkeit zu überwinden.“

Die Termine und Orte für den „Wärme-Winter“ in Kitzingen (19. Dezember bis 31. März): Jeden Montag, von 13 bis 16.30 Uhr im Bürgerzentrum in der Schrannenstraße; jeden Dienstag, von 10 bis 12 Uhr im Paul-Eber-Haus im Schulhof 1; jeden Mittwoch, von 14 bis 16 Uhr in der Begegnungsstätte Wegweiser in der Egerländer Straße 22; jeden Donnerstag, von 10 bis 12 Uhr im Stadtteilzentrum in der Siedlung und jeden Freitag, von 12 bis 14.30 Uhr im Bürgerzentrum.

Für die Umsetzung des Angebotes werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht. Kontakt: Astrid Glos, Email: stadtrat.glos@stadt-kitzingen.de oder Tel. 0151/42606582. Wer im „Wegweiser“ mithelfen will, kann sich an Email: wegweiser-kitzingen@web.de wenden oder Mittwochnachmittag einfach vorbeischauen. Im Bürgerzentrum ist Reinhard Knieß unter Tel. 09321/920733 Ansprechpartner.