Einen ungewöhnlichen ersten Schultag gab es am Montag, 21. November 2022, im Paul-Eber-Haus in Kitzingen zu beobachten: Rund 20 erwachsene Frauen und Männer ließen sich von Cristina Listello in die Geheimnisse der deutschen Sprache einweisen, wie die Stadt Kitzingen berichtet.

Der Erstorientierungskurs sei ein Angebot der Johanniter, das sich vor allem an ukrainische Flüchtlinge richtet.

Das Bundesamt für Migration fördere die Einheiten, an deren Ende ein Zertifikat überreicht wird.

Der Kurs umfasse insgesamt 300 Stunden und beinhaltet neben Sprachübungen im Klassenzimmer auch Exkursionen, bei denen die Teilnehmer die deutsche Sprache im Alltag erleben und anwenden sollen.

Angedacht sei zum Abschluss des Kurses auch ein Besuch der Berufsinformationstage (BIZ) Ende April 2023 im Innopark.

„Das wäre natürlich der schönste Erfolg, wenn ein paar Teilnehmer aufgrund ihrer Sprachfortschritte dort ein Job- oder Ausbildungsangebot erhalten“, sagt Bürgermeisterin Astrid Glos, die für die Koordination des Erstorientierungskurses verantwortlich zeichnete.