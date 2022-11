Unfall in Kitzingen: In der unterfränkischen Stadt ist es am späten Dienstagabend (8. November 2022) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto sowie ein Lastwagen sollen beteiligt gewesen sein, wie das Polizeipräsidium Unterfranken meldet.

Konkret befindet sich die Unfallstelle auf der Staatsstraße 2271 in Etwashausen, einem Stadtteil von Kitzingen, in Richtung der Straße "Am Dreistock". Das Präsidium ergänzt, dass aufgrund der laufenden Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme eine Vollsperrung eingerichtet wurde. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist derzeit aber noch unklar.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © SZ-Designs/Adobe Stock (Symbolbild)