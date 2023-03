Von einem nicht alltäglichen Fall von Sachbeschädigung berichtete die Polizeiinspektion Kitzingen. Vorbeigehende Passanten ertappten dabei einen Jugendlichen auf frischer Tat.

Am Donnerstagnachmittag (09. März 2023), gegen 15 Uhr verständigten Passanten die Polizei und meldeten eine aktuelle Sachbeschädigung am Kitzinger Bahnhof. Wenig später trafen Beamte am Tatort ein und stellten den 17-jährigen Täter. Der Jugendliche soll laut Polizeiangaben mithilfe eines spitzen Gegenstands unter anderem ein Hakenkreuz in die Fassade des Bahnhofsgebäudes geritzt haben.

Hakenkreuz in Fassade geritzt: 17-Jähriger gefasst

Dadurch verursachte der 17-jährige einen Sachschaden von rund 500 Euro. Er wurde anschließend von den Beamten mit auf die Dienststelle genommen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen. Auf den jugendlichen Täter kommt nun ein Strafverfahren zu, bei dem er sich für seine Taten verantworten muss.

Weitere Blaulichtmeldung im Raum Kitzingen: Fünf Beamte verletzt: Ladendieb verliert die Fassung