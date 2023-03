Kitzingen: Haus am "Radlernest" wird für 10 Millionen Euro teures Projekt abgerissen - das ist geplant

Die Abbrucharbeiten am ehemaligen „Radlernest“ am Rande des Sportplatzes in der Jahnstraße schreiten voran. Wie die Stadt Kitzingen mitteilt, hat ein Bagger am Dienstag, 14. März 2023, angefangen, das Haus abzureißen.

Im Zuge der vorbereitenden Maßnahmen für den Bau des Hauses für Jugend und Familie wird das Haus abgerissen.

Der Spatenstich für das rund zehn Millionen Euro teure Projekt ist auf Ende März terminiert.

Ein Jugendcafé als zentraler Treffpunkt, ein Raum für Bewegung sowie weitere Räume für Mediennutzung, Bands und Werkstätten sind vorgesehen.

Wo jetzt noch die letzten Überreste des „Radlernestes“ stehen, werden künftig Seminare angeboten.

Das Haus für Jugend und Familie soll im Jahr 2024 bezogen werden.