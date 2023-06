Kitzingen: Gegen die Einsamkeit - Gesundheitsamt bietet kostenlose Sportveranstaltung an

Wie das Landratsamt Kitzingen erklärt, kann Einsamkeit jeden treffen, unabhängig von Alter und Geschlecht. Und Einsamkeit gilt als Risikofaktor für körperliche und psychische Krankheiten wie Angstzustände, Demenz oder auch Bluthochdruck, Schlaganfall und Diabetes mellitus Typ 2.

Um Einsamkeit zu überwinden oder zu vermeiden und gleichzeitig einem Bewegungsmangel vorzubeugen, bietet das Gesundheitsamt Kitzingen auch in diesem Jahr wieder ein kostenfreies Sport- und Bewegungsangebot für interessierte Bürgerinnen und Bürger am Bleichwasen an. Das Angebot findet im Rahmen des diesjährigen Präventionsschwerpunktes „Licht an. Damit Einsamkeit nicht krank macht.“, des bayerischen Gesundheitsministeriums statt.

„Im Mittelpunkt stehen das Beisammensein und die Freude an der Bewegung,“ so Übungsleiter Uwe Kohler vom Gesundheitsamt Kitzingen. Nach einer kurzen Aufwärmeinheit wird der ganze Körper mit unterschiedlichen Übungen (ohne Geräte) bewegt. Hierbei wird die Körpermuskulatur gekräftigt und das Herz-Kreislaufsystem moderat gefordert. Die Beweglichkeit wird verbessert, wie auch die Koordination.

Solltet ihr vorab Fragen bezüglich der Belastbarkeit haben, steht euch euer Hausarzt beratend zur Seite.

Start ist am Mittwoch, 21.06.2023, um 16:30 – 17:30 Uhr. Der Kurs findet insgesamt achtmal statt und der Treffpunkt ist an der Parkanlage Bleichwase, an der Mainseite hinter dem Skaterplatz in Kitzingen, Etwashausen.

Das Landratsamt bittet die Teilnehmer Sport- bzw. Isomatte, Handtuch, Getränk und evtl. Sonnenschutz mitzubringen.

Anmelden können sich die Bürger per E-Mail unter uwe.kohler@kitzingen.de mit Angabe von Namen, Wohnort und Telefonnummer für eventuelle Rückfragen. Auch ein spontanes Mitmachen ohne Voranmeldung ist möglich.