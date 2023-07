Kitzingen: Für bessere Barrierefreiheit - öffentliches WC in der Siedlung wird saniert

Wie die Stadt Kitzingen mitteilt, wird das barrierefreie WC in der Armin-Knab-Straße in der Siedlung ab dieser Woche gesperrt. Grund: Die Barrierefreiheit wird verbessert.

Verschiedene Maßnahmen stehen an: Der WC-Sitz wird neu ausgerichtet, neue Haltegriffe werden angebracht und ein unterfahrbares Waschbecken mit berührungslosem Wasserhahn wird montiert. Die Kleiderhaken werden so angebracht, dass sie von Benutzern gut erreichbar sind. Außerdem wird ein gut sichtbares Logo an der Tür befestigt.

Die Arbeiten sollen in der Woche vom 14. bis 19. August fertig sein.