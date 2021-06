Am Mittwochmittag (23. Juni) hat ein Mann auf dem Kaufland-Parkplatz am Dreistock in Kitzingen aus dem Motorblock eines dort geparkten Autos Katzenlaute wahrgenommen. Ein Baby-Kätzchen hatte sich in den Motor des Pkws verirrt.

Da sich die wenige Wochen alte Katze weder herauslocken noch greifen ließ, verständigten die Beamten die Feuerwehr. Der Pkw wurde aufgebockt und die Babykatze konnte letztendlich befreit werden. Die Polizeibeamten brachten das kleine Tier anschließend zur Versorgung ins Kitzinger Tierheim.

Besitzer gesucht: So sieht das Kätzchen aus

Die Katze hat grau-braunes Fell, ein weißes Gesicht, weiße Pfoten und ist ca. 5 Wochen alt. Möglicherweise stieg das Katzenbaby auch schon vor Fahrtantritt in der Herrnstraße in Kitzingen in der Motorraum des Autos. Zum Katzenbesitzer gibt es momentan noch keine Erkenntnisse.

Hinweise zum Katzenbesitzer nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321 -1410 entgegen.