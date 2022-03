Hausverbot in einem Kitzinger Supermarkt hat künftig ein 58 Jahre alter Mann, weil er in betrunkenem Zustand andere Kunden des Hauses anpöbelte.

Am Mittwochvormittag ging bei der Polizeiinspektion Kitzingen eine Meldung über einen augenscheinlich alkoholisierten Mann ein, welcher in dem Geschäft in der Marktbreiter Straße Kunden belästige. Vor Ort traf die Streifenbesatzung laut Polizeibericht auf den 58-Jährigen. Ihm sei aufgrund seiner Verhaltensweise ein Hausverbot erteilt und ein Platzverweis ausgesprochen worden.