Wie die Stadt Kitzingen berichtet, müssen Autofahrer am Dienstag, 20. Dezember, mit Beeinträchtigungen im Bereich B8/Einfahrt zur Nordtangente rechnen.

Für das geplante Staatsarchiv wird ein Trafo geliefert.

Bereits in den frühen Morgenstunden wird ein Mobilkran in diesem Bereich aufgestellt, der voraussichtlich am frühen Nachmittag wieder abgebaut wird.

Zwischen 4 und 14 Uhr ist die Auffahrt von der B8 auf die Nordtangente an diesem Tag gesperrt.

Eine Umleitung über die Staatsstraße 2271 ist eingerichtet.

Vorschaubild: © richardfoulon/pixabay.com (Symbolbild)