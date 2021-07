Kitzingen vor 26 Minuten

Verkehrsunfall

42-Jährige wird am Steuer ohnmächtig: Pkw kracht auf das Auto eines 76-Jährigen

Am Mittwoch (30. Juni) wurde eine Autofahrerin in Kitzingen am Steuer ohnmächtig. Die Frau krachte daraufhin mit ihrem Pkw auf das Auto eines 76-Jährigen und schob das Fahrzeug zirka 300 Meter vor sich her.