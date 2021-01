Vor kurzem wurde Kita-Leiterin Ute Weiß in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Coronabedingt konnte nur eine Feier im kleinsten Rahmen stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung. Über 40 Jahre arbeitete Ute Weiß im Kindergarten St. Michael und entwickelte ihn zusammen mit dem Team zu einem Wohlfühlort für die Kinder unter dem Motto "Miteinander leben, lernen, lachen."

Ute Weiß hat den Kindergarten St. Michael im Stadtteil Etwashausen durch ihr Engagement, ihr großes Herz und ihren Tatendrang seit dem Jahr 1978 mit Leben gefüllt und geprägt. Viele Eltern waren schon selbst als Kinder in diesem wunderschön gelegen Kindergarten, der 1998 von seinem vorherigen Standort in der Schwarzacherstraße in die Gartenstraße umgezogen ist. Sie wusste, wie sie das Haus gestalten möchte und hat zusammen mit einem großartigen Team eine wertvolle und wertschätzende Atmosphäre für die Kinder, wie auch die Mitarbeiter und Eltern geschaffen.

Sie war immer mit einem Lächeln als Ansprechpartner für alle Belange parat und hat mit großer Weitsicht das Haus mit rund 120 Kindern und bis zu 30 Mitarbeitern konzeptionell und mit viel Herzblut geführt. Als ihren letzten großen Herzenswunsch hat Ute Weiß die Vollverpflegung in St. Michael in die Wege geleitet.